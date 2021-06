Noronha Lopes questiona Vieira: «Até quando pensa conduzir os destinos do clube desta forma?»

João Noronha Lopes recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem para assinalar o arranque da nova época desportiva do Benfica, na qual não poupa críticas à atual direção presidida por Luís Filipe Vieira.





Candidato derrotado nas últimas eleições, o empresário assume que encara 2021/22 com uma "esperança renovada", mas lembra que "existem muitos problemas para resolver dentro do clube". Em especial por conta das recentes demissões, nomeadamente a de Rui Pereira, antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral. Por outro lado, Noronha Lopes aponta à Assembleia Geral Extraordinária que foi requerida por um conjunto de sócios, pedindo que esta não "se traduza num novo atropelo aos direitos legítimos dos donos do clube" e que haja uma definição clara quando à sua realização."O Benfica não pode continuar órfão de liderança. Até quando pensa Luís Filipe Vieira conduzir os destinos do clube desta forma? Espera-se do presidente do Sport Lisboa e Benfica que honre a história da instituição que representa e que respeite os seus sócios. Sem medos, sem desculpas e, fundamental, sem faltar à verdade", conclui."Começamos uma nova época desportiva com uma esperança renovada e ávidos de poder apoiar a nossa equipa pelos estádios deste país. Mas o começo da nova época não nos faz esquecer que existem muitos problemas para resolver dentro do clube.Nas últimas semanas assistimos à demissão de mais um presidente da Mesa da Assembleia Geral, motivada por um conflito insanável com os orgãos sociais do clube, denunciado pelo próprio demissionário. É a terceira demissão de um presidente de AG do universo Benfica em pouco mais de um ano. Nenhum esclarecimento cabal foi dado pelas direções que permitisse explicar esta sucessão de demissões, denotando o profundo défice democrático em que o Benfica vive hoje. Quem não defende a tradição democrática e associativa não defende os verdadeiros donos do clube, os seus associados.Espera-se que a AGE - Assembleia Geral Extraordinária - requerida por um conjunto de sócios não se traduza num novo atropelo aos direitos legítimos dos donos do clube. O pedido desses sócios cumpre todos os requisitos estatutários para que a AGE seja realizada. Aguarda-se por isso que seja cumprida a legalidade e que a dita AGE tenha efetivamente lugar assim que as condições sanitárias o permitam ou que, não sendo isso possível a breve prazo, que aos sócios seja dada uma explicação.O Benfica não pode continuar órfão de liderança. Até quando pensa Luís Filipe Vieira conduzir os destinos do clube desta forma? Espera-se do presidente do Sport Lisboa e Benfica que honre a história da instituição que representa e que respeite os seus sócios. Sem medos, sem desculpas e, fundamental, sem faltar à verdade."