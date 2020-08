Noronha Lopes reage à demissão de Álvaro Dâmaso: «Atual presidente está cada vez mais só»

João Noronha Lopes, candidato às eleições do Benfica, reagiu esta sexta-feira à demissão do presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD dos encarnados, Álvaro Dâmaso, com críticas a Luís Filipe Vieira e à "forma ultrapassada como o Benfica é liderado". Em comunicado enviado às redações,

"A demissão do presidente da Assembleia-Geral da Benfica SAD, dr. Álvaro Dâmaso, um par de meses após a demissão do presidente da Assembleia-Geral do Benfica, confirma tudo o que tenho dito sobre a forma ultrapassada como o Benfica é, hoje, liderado.Em poucos meses, demitiram-se o representante máximo dos sócios e o representante dos acionistas. O actual presidente está cada vez mais só e quem com ele convive atesta a sua perda de credibilidade.Álvaro Dâmaso recordou-nos que o Benfica é gerido por um homem só e que o clube precisa de equipas e estratégias adequadas aos tempos que vivemos.O episódio de uma OPA declarada ilegal pela CMVM só pode ter deixado marcas nos órgãos sociais da SAD e desconforto nos seus membros. Não há nova contratação que mascare esta realidade.O silêncio sepulcral da direção sobre mais esta demissão é sintomático, revela desconsideração pelos benfiquistas, e prova que chegou a hora de virar a página na forma como o Benfica é liderado."