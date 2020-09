Noronha Lopes reage a notícia sobre Vieira e ex-espião: «Urgente pôr fim a esta forma de estar»

"Esta notícia, a ser verdadeira, é só mais uma demonstração da teia de interesses e poderes instalados no Benfica. É urgente pôr fim a esta forma de estar". Foi desta forma que João Noronha Lopes, candidato à presidência das águias, reagiu à publicação da revista 'Visão' intitulada "Ex-informador de Sócrates e atual conselheiro de Vieira dirigiu sondagem favorável a… Vieira".





José Almeida Ribeiro é o atual líder da Aximage. Esta empresa de sondagens realizou uma sondagem para o grupo Global Media no último sábado, com base em 603 entrevistas, que dava a vitória nas eleições do Benfica em outubro a Luís Filipe Vieira por larga margem. O atual líder das águias, de 71 anos, recolheria 81,2 por cento das intenções de voto contra 3,3% de Rui Gomes da Silva e 2,7% de Noronha Lopes. O trabalho de campo decorreu entre 12 e 15 de setembro, antes de ser conhecida a formalização da acusação a Vieira no âmbito da Operação Lex.Ora, segundo a 'Visão', Almeida Ribeiro, ex-espião do Serviço de Informações de Segurança, aconselhou o então gabinete de crise criado pelo Benfica em abril de 2018 para lidar com os vários judiciais que teria em mãos. Em declarações à mesma fonte, o também antigo secretário de Estado não comentou o assunto em concreto.