Noronha Lopes recorda Ângelo Martins como "um dos maiores a vestir o Manto Sagrado"

João Noronha Lopes recorda Ângelo Martins, falecido este domingo aos 90 anos, como um "dos maiores a vestir o Manto Sagrado".





"Ângelo Martins deixou-nos hoje. Foi um dos maiores a vestir o Manto Sagrado. Nascido a 19 de Abril de 1930 na cidade do Porto, vestiu a camisola com o número 3 ao longo de uma carreira inteira de águia ao peito. Foram 13 épocas no Benfica, de 1952 a 1965. 285 jogos e 4 golos. 7 Campeonatos Nacionais, 6 Taças de Portugal e 2 Taças dos Campeões Europeus. Mais tarde, foi treinador dos escalões jovens, tendo ajudado a formar alguns dos maiores talentos das últimas décadas. É Uma instituição do clube. A memória de Ângelo Martins permanecerá viva na grandeza do Sport Lisboa e Benfica, que a ele deve eterna gratidão. Foi, verdadeiramente, um dos ases que nos honraram o passado. Apresentamos as mais sentidas condolências à família e amigos. Paz à sua alma", pode ler-se na página oficial da candidatura de Noronha Lopes à presidência do Benfica.