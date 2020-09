Noronha Lopes requer reunião urgente

João Noronha Lopes publicou ontem a carta enviada ao presidente da Mesa da Assembleia Geral onde pede que seja "convocada com urgência uma reunião com os representantes de todas as listas". O candidato à presidência pretende "encontrar conjuntamente um procedimento que garanta a integridade do processo eleitoral" depois de ter "ouvido abusos sistemáticos e aberrações eleitorais".