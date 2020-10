Noronha Lopes responde a Pinto da Costa: «Não venha fazer campanha por Vieira»

Noronha Lopes reagiu, durante a noite desta quinta-feira, às palavras de Jorge Nuno Pinto da Costa. Em entrevista à TVI, o líder do FC Porto comentou o passado do candidato à presidência do Benfica, CEO da Região Sul da Europa da McDonald’s, descredibilizando a sua candidatura.





"Respondo a Pinto da Costa: Não venha fazer campanha por Vieira. Não venha querer ser exemplo de nada. Não se venha meter onde não deve. Se há alguém que não tem legitimidade para propor ideias modernas é Pinto da Costa. Representa o passado, a cultura de ódio, os interesses instalados. Vou bater-me por isso assim que tomar posse", começou por dizer, Noronha Lopes."Dedicar-me um minuto e meio é uma medalha para mim. Quando for ao Dragão, não ficarei fechado num balneário. Fico no camarote destinado ao clube visitante. Era o que faltava que um adepto do maior clube português tivesse medo de ir ao Estádio do Dragão. Portanto, Pinto da Costa que se prepare. Vamos ver como o Benfica na minha presidência vai ganhar ao Dragão. Vai lá sem medo e para ganhar. À Benfica", continuou.

Olivedesportos

"Não sei de onde saiu essa ideia da Olivedesportos. Trata-se de uma teoria absurda como outra qualquer. Não tenho dívidas, não deixei calotes, fiz tudo a pulso na minha vida. Não devo favores a ninguém. Quando não se tem armas e não se tem por onde se pegar, recorre-se ao ao que de mais baixo existe: ao lodo, à calúnia. E essa é mais uma delas, com uma teoria absurda", concluiu.