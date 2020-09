Noronha Lopes responde aos sócios do Benfica com Ricardo Araújo Pereira

João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica nas eleições de outubro, promove este domingo, a partir das 19h04, no Zoom e em direto no Facebook, "uma iniciativa inédita em campanhas eleitorais em Portugal, em conjunto com Ricardo Araújo Pereira e mais 500 sócios do Benfica".





"A participação máxima possível no Camarote Presidencial gerou uma corrida às inscrições que rapidamente esgotou a capacidade de 500 pessoas, que totalizam mais de 15 mil votos quando traduzidas para o ambiente eleitoral do Benfica", esclarece a candidatura de João Noronha Lopes que irá responder sócios "sujeitando-se simultaneamente aos comentários ou à insistência de Ricardo Araújo Pereira".