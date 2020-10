Noronha Lopes: «Se Cavani era tão importante porque é que Vieira não esteve envolvido?»

Em entrevista à RTP3 Noronha Lopes abordou, entre outras questões, a constituição do atual plantel do Benfica e questionou o porquê de Luís Filipe Vieira não ter intervido diretamente para contratar Cavani.



"O Benfica tem melhor plantel do que no ano passado. Alguns jogadores deviam ter chegado antes, como o Waldschmidt. E com ele poderíamos ter sido campeões. Quem diz que o plantel é insuficiente é o atual treinador. Gastámos 90 milhões e chegámos ao jogo mais importante da época [playoff da Champions com o PAOK] sem preencher posições-chave que o treinador queria. Andámos um mês atrás de um fantasma e prometo a Jorge Jesus que vai ter jogadores a tempo e horas. Parece que [Cavani] não veio porque Vieira não esteve envolvido. E eu pergunto: se era a contratação mais importante da história do Benfica e justificou todo aquele ruído, porque é que Vieira não esteve envolvido?", referiu o candidato às eleições de quarta-feira.





"É uma ótima medida que pedi emprestada ao movimento Servir o Benfica. Não tenho problema em aproveitar ideias dos outros e admito-as. Provedor é muito importante para complementar o trabalho do presidente da AG, ficando mais próximo dos sócios e responder a questões que não podem ser levantadas em AG. É uma figura importantíssima do meu programa em termos de estatutos.""Comunicação do Benfica tem de servir interesses do Benfica. Há muitas maneiras de o fazer sem seguir maus exemplos de outros lados. Comunicação do FC Porto é uma vergonha para o futebol português e não contribui para o que deve ser o clima do futebol portugueses. Nós devemos ser Benfica e ser fiéis à nossa grandeza.""Estou farto de ver o Benfica nos jornais por maus motivos. Farto de títulos de jornais, quero é títulos desportivos. Não vou comentar processos, só queremos que Benfica seja falado por boas razoes e não por algo que não tem a ver com o Benfica.""Estou a concorrer para ser presidente daqui a três dias e vou sê-lo. Nunca joguei por antecipação, não gosto de perder nem a feijões. Tudo o que consegui foi a pulso. Estou convencido da onda crescente de apoios ao longo das visitas que faço. Tenho 900 voluntários a trabalhar nesta campanha. Há mensagem de esperança, pessoas reconhecem o passado mas querem falar do futuro. Apresento um programa com quase 90 medidas, concretas, para o ecletismo, aproximação do Benfica aos sócios, transparência, alteração de estatutos, como limitação até três mandatos. Quando ouvi responsável da SAD dizer que vamos mudar emblema do clube para vender mais camisolas na China é estar a querer construir casa pelo telhado. O potencial de crescimento é enorme. Temos trabalho enorme a fazer nas redes sociais. Temos um terço dos seguidores do Ajax no Instagram e Youtube e o Ajax não tem a nossa diáspora.""Mentir""As ideias estão publicas e à disposição de quem quiser usá-las. Ter programa é importante, mas ter equipa é ainda mais importante. Tenho equipa diferente e diversificada com figuras de prestígio em varias áreas. Tenho projeto, equipa e visão de futuro.""Não admito ser oposição porque vou ganhar as eleições. E algo que benfiquistas me têm feito sentir. Não tenho comissões de honra, sinto-me honrado por todos os benfiquistas de norte a sul e apelo a que votem porque pode ser dia importantíssimo no futuro do Benfica. Quem não está de acordo que assuma que é o momento de mudar. Houve um ciclo que chegou ao fim, tem de se virar página e Benfica não aguenta mais quatro anos de um presidente que esta cansado e diz que Benfica o prejudica. Então que saia e vá à sua vida."