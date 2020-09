Noronha Lopes: «Temos de ser campeões e ganhar a Liga Europa»

João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, define como prioridade para esta temporada a vitória no campeonato e na Liga Europa. O gestor deixou essa meta numa vídeoconferência de apresentação do seu programa eleitoral, recusando adiantar qual é a personalidade que tem pensada para assumir o cargo de diretor desportivo, cargo-chave no seu projeto.





"Não vou fazer nada para criar destabilização esta temporada. Depois de termos falhado o grande objetivo, que era a entrada na Liga dos Campeões, temos de ser campeões e ganhar a Liga Europa. Pretendo dar a Jorge Jesus as condições para conseguirmos esses dois objetivos", afirmou Noronha Lopes.O antigo vice-presidente da direção de Manuel Vilarinho deixou claro que tem um "programa desportivo de longo prazo, para o mandato, e muito centrado na Europa". Sem estabelecer quotas, referiu que pretender aproveitar os talentos da formação. "Temos uma execelente formação, mas não podemos queimar etapas. Não se pode lançar um jogador num desafio da Liga dos Campeões, sem ter feito jogos pela equipa B. Queremos formar para jogar e não para despachar."