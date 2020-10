Noronha Lopes vai dar uma festa de final de campanha na terça-feira

A candidatura de João Noronha Lopes irá levar a cabo a realização de uma festa de final de campanha na terça-feira, no Rinque António Livramento, em Benfica, na cidade de Lisboa. "Na véspera da eleição mais importante dos últimos 20 anos, vamos mostrar a todos que estamos prontos para fazer história", foi o mote dado pelo candidato à presidência das águias.





Entre as presenças confirmadas estão nomes como os músicos Samuel Úria, Lena D'Água e António Zambujo, o humorista Ricardo Araújo Pereira, o apresentador Pedro Ribeiro ou os antigos futebolistas dos encarnados António Simões, Isaías ou Vítor Paneira.Recorde-se que as eleições do Benfica foram antecipadas para a próxima quarta-feira e contarão com quatro listas distintas pela primeira vez na história.