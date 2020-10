Noronha Lopes vê Ângelo Martins como "um exemplo"

João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, vê Ângelo Martins com "um exemplo a seguir pelos mais jovens", destacando que o bicampeão europeu pelos encarnados, falecido domingo aos 90 anos, é uma referência "enquanto jogador, mas também enquanto formador".





O gestor falava na Igreja de São de Brito, de onde sai o corte fúnebre. "Estou aqui prestar homenagem a um dos nossos, a um dos grandes campoeões do Benfica, que nos fizeram grandes na Europa. Presto homenagem à familia e a uma grande figura do Benfica e do futebol português", disse, frisando: "Além de grande como jogador, foi grande como formador. Por ele passaram alguns dos grandes jogadires do Benfica."Luís Filipe Vieira, presidente dos encarnados, e os antigos jogadores José Augusto, António Simões, Toni e Vítor Martins foram outras personalidades que se despediram do bicampeão europeu. O corpo de Ângelo Martins vai ser cremado no cemitério do Olivais, passando antes pelo Estádio da Luz.