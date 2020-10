Noronha Lopes: «Vieira acha que só alguém que ele nomeie pode gerir o Benfica»

A SIC acompanhou um dia da campanha de João Noronha Lopes com vista à presidência do Benfica e convidou o gestor a deixar questões ao atual presidente. O benfiquista, de 54 anos, deixou claro que Luís Filipe Vieira "tem medo" de debater com outros candidatos e criticou durante a sua posição.





"Por que é que Luís Filipe Vieira continua a não respeitar os sócios do Benfica e não vem debater com os outros candidatos? Nenhum presidente tem o direito de dizer que não são umas eleições ‘quaisqueres’ que vão decidir o futuro do clube. Como é que é possível alguém dizer uma coisa destas? Isto é uma visão completamente elitista. Acha que só ele pode gerir o Benfica ou só alguém que ele nomeie pode gerir o Benfica. Vieira não quer debater porque tem medo, de trocar ideias. Tem medo porque vai ter muitas dificuldades em explicar as contradições dos últimos anos, aquilo que prometeu e não cumpriu a nível desportivo", vincou o antigo vice-presidente das águias.Noronha Lopes apontou a várias contradições no discurso de Vieira: "Prometeu que íamos ser grandes na Europa, sendo competitivos na UEFA. Disse que tínhamos um projeto baseado na formação e, hoje em dia, não temos um único jogador da formação a titular no Benfica. Disse que Jesus nunca voltaria ao Benfica e hoje é nosso treinador", apontou.