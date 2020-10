Noronha Lopes: «Vieira não está a 100% no clube, está distraído com assuntos que nada têm a ver»

Em entrevista à RTP3, Noronha Lopes voltou a visar o atual presidente do Benfica, considerando que é de Luís Filipe Vieira é o responsável pelo que apelida de falhanço desportivo, pelo afastamento da Champions. Por outro lado, o candidato à liderança das águias considera que Vieira não está totalmente focado nas águias e que o clube necessita de um "presidente a 100%"





"Chegámos ao fim de um ciclo. Há que saber virar a página. Comparar projetos: um que fala no passado, que não apresenta ideias novas, apresenta as mesmas pessoas, que saem e entram, que não consegue projetar o futuro. Do outro lado, um projeto que reconhece o passado, mas que tem um conjunto de pessoas, programa e apoios para levar a cabo a transformação que o Benfica precisa. Um projeto de futuro, de sonho, com gente capaz, que pode levar o Benfica onde não conseguiu estar nos últimos anos. Um Benfica europeu, que chegue muito mais alto. Pode ir mais longe na Champions. Agora está na segunda divisão, não é o nosso lugar. Porque o Luís Filipe Vieira falhou o objeito principal, pois planificou mal a época. O grande responsável pelo falhanço da planificação desportiva é o presidente. Não pode ser o responsável pelas vitórias e nas derrotas ser o acaso e o azar. O Benfica falhou o grande objetivo porque não há organização, estrutura e competência no futebol profissional", começou por apontar."Tenho vida profissional feita durante 20 anos. Já estive nos órgãos sociais numa altura muito difícil, quando muitos ficaram em casa, quando muitos achavam que era impossível derrotar Vale e Azevedo. Fiz parte de um dos grupos que desafiou Vilarinho a candidatar-se. Nessa altura o que queríamos era que o Benfica fosse dos benfiquistas. Tenho passado benfiqista, passado como gestor, com carreira a pulso. Nunca fiz favores a ninguém, sei o que é gerir situações difíceis. Tenho um grande benfiquismo, que vem da nascenção, não fui sócio de outro clube. Não precisei do Benfica para nada na minha vida. E mais. Tenho disponibilidade para ajudar o meu clube, além de ter a perfeita convicção que a minha experiência será útil ao clube. Vou ser presidente em full time, 100 % dedicado, um presidente que não esteja distraído com outras coisas. O presidente não está a 100% no clube. Está distraído com assuntos que nada têm a ver e isso reflete-se na gestão e resultados que clube tem tido"Tenho uma vida profissional que fala por mim, pessoas com muita experiência na banca, do mundo digital, com sucesso na rádio e a nível dos media, grandes historiadores do Benfica... O erro de casting não seria possível com este apoio. E tenho apoio de figuras do mundo benfiquista, como Bagão Félix, Gaspar Ramos... Quem faz essas críticas não tem o meu perfil, a minha lista, benfiquismo e apoios. Quando não se tem projeto, é óbvio criticar-se o que não tem sentido nenhum"É mais uma teoria absurda. Aquilo que foi querer exercer uma to democrático, que colocasse todas as listas na mesma situação. Pedi um esclarecimento com o exercício democrático e justo das listas, nomeadamente quanto às assinaturas digitais, algo que não foi possível. Fiz essa pergunta ao Presidente da MAG, não é querer travar a democracia, mas sim tentar exercer como ela está nos estatutos. É tentar virar o bico ao prego, não tem sentido nenhum.