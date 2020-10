Noronha Lopes: «Vieira só fala do passado, percorre o país e não responde aos sócios»

João Noronha Lopes voltou esta sexta-feira a deixar críticas a Luís Filipe Vieira, acusando o atual presidente do Benfica de fugir à troca de ideias. Até entre os próprios associados do clube. "Temos um projeto [Vieira] que só fala do passado, que percorre o país e não responde aos sócios, que recusa ir a debates", deixou claro o empresário português, de 54 anos, que marcou o que o separa do líder dos encarnados.





"A minha diferença em relação a Vieira é que eu quero criar condições para manter os jogadores mais tempo no Benfica. Quero formar para jogar e não para despachar. E isto alcança-se com receitas da UEFA, sucesso desportivo e, consequentemente, merchandising. Este projeto baseia-se numa estrutura profissional, assente num diretor desportivo que transmite a identidade do Benfica aos jogadores", declarou o antigo vice-presidente das águias em resposta aos associados na vista à Casa do Benfica de Viseu, que culminou com um jantar.Noronha Lopes abordou ainda uma ideia que quer explorar se chegar a presidente. "Uma das minhas propostas do programa é potenciar as escolas do Benfica, através de parcerias com equipas de divisões secundárias de outros campeonatos, como o espanhol, de modo a que os jogadores ganhem experiência para poderem regressar como mais valias ao Benfica."Outra proposta é fazer maior uso do 'data science' no processo de formação. É essencial perceber se os jogadores têm o perfil psicológico para jogar no Benfica", sublinhou.