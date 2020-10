Noronha Lopes: «Vieira transformou as contas certas num fim em si mesmo»

João Noronha Lopes esteve este sábado na Casa do Benfica de Albufeira em mais uma ação de campanha das eleições para a presidência do Benfica e voltou a sublinhar que Luís Filipe Vieira se "esconde atrás de Jesus e três diretores de comunicação. Os sócios do Benfica merecem mais".





"A partir do momento em que ser presidente do Benfica é um fardo, então já não se tem condições para ser presidente. Para mim não é um fardo. É uma honra, um orgulho enorme! Uma alegria de saber que posso contribuir para melhorar o nosso clube. Uma das diferenças entre mim e Luís Filipe Vieira está no foco que, para mim, é o sucesso desportivo. Eu gosto de contas certas - fui gestor a vida toda -, mas numa SAD, no Benfica, as contas certas não são um fim em si mesmo: servem para termos sucesso desportivo. E Vieira transformou as contas certas num fim em si mesmo, como se o Benfica fosse uma sociedade como outra qualquer", afirmou aos adeptos presentes na iniciativa, onde também esteve o ex-jogador Isaías."O problema começa logo no presidente. Se eu fosse presidente, o que tinha dito durante a pandemia aos jogadores era: 'concentrem-se, temos de ganhar! Honrem as camisolas!' Agora, quando o que Vieira lhes diz é que podem ser vendidos por x milhões, eles vão estar à pensar em ganhar?".E prosseguiu: "O candidato Vieira recusa debater com os candidatos e não aceita perguntas dos sócios nas Casas! Isto é o Benfica popular? É este o Benfica popular de Vieira? Luís Filipe Vieira quer passar uma ideia mas faz o seu contrário: diz que é de um Benfica popular. Mas aquilo que se vê na lista do Benfica são sempre os mesmos que andam ali a volta. Os que criticaram o Vieira noutras eleições de repente aparecem na sua lista. É este o Benfica popular de Vieira. O meu Benfica popular não é este! Não preciso de notáveis para nada, porque vou ser eleito pelos sócios do Benfica! O meu Benfica traz ideias discutidas com os sócios, e o Benfica que vai às AG’s receber o contributo dos sócios e discutir o clube; discutir o clube não é numa sala fechada com ar condicionado e alcatifa, é nas assembleias!"Vieira acha que só ele pode escolher o seu sucessor, como se fosse monarquia. Acha que é dono do Benfica. Isto é o Benfica Popular? Portanto, é claro, as elites estão com Vieira. A maneira elitista de viver o Benfica está com Vieira, e não com a minha lista.""Quando me candidatei ao Benfica, foi precisamente para manter o clube nas mãos dos sócios. Comigo, em circunstância alguma o Benfica deixara de ter a maioria da SAD. Comigo, nada será feito as escondidas dos sócios".