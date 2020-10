Noronha Lopes: «Vieira trata o Benfica como se fosse uma monarquia»

Em entrevista ao programa Trio d' Ataque', da RTP3, Noronha Lopes deixou várias críticas a Luís Filipe Vieira e à forma como desvaloriza os associados do clube.





"O Benfica popular não é definido pelo grau de instrução do presidente, mas no modo como ele exerce o poder. Um presidente que usa a BTV a seu bel-prazer e não deixa que outros tenham visibilidade, que se recusa a debater, é de um Benfica popular? Que vai às Casas do Benfica e não responde às perguntas dos sócios é popular? O Benfica já era democrático antes da democracia e este presidente trata o Benfica como se fosse uma monarquia, pensando ser alguém único capaz de escolher o seu sucessor. Está enganado. Há muita gente capaz de pegar no Benfica e eu sou um deles", afirmou Noronha Lopes."Vieira voltou a reunir um grupo de estratégia que não era ativado há muitos anos porque não serve para nada. Era uma espécie de Conselho Leonino não eleito. E eu pergunto, o presidente do Benfica é aquele que se vai rodear de notáveis numa sala em que 6 ou 7 iluminados vão debater o futuro? Ou é alguém que define estratégia com a SAD e que depois vai apresentar isso à discussão dos sócios?", acrescentou."Foram ditas coisas que não eram verdade e tive de repor a verdade. Ele convidou-me para vice-presidente e eu, olhos nos olhos, disse-lhe porque não seria. Razões foram as mesmas pelas quais estou aqui hoje. Porque não concordo com a maneira como tem gerido desportivamente o clube. Como a OPA ilegal que não houve explicação, a maneira como os sócios são tratados sem explicações, o modo de internacionalização da marca, que tem de ser a reboque do sucesso desportivo. Faz falta transparência e a alteração dos estatutos. Isso levou-me a não aceitar e estar aqui hoje como candidato.""Em termos desportivos este Benfica não chega. Cresci numa década em que o Benfica ganhava 8 em 10 títulos. O nome do Benfica saía num sorteio europeu e adversários tremiam. Isto não é a hegemonia desportiva que eu quero. Só sucesso desportivo pode sustentar modelo do Benfica. Benfica tem 140 milhões de receitas operacionais, que não são suficientes porque gastamos mais do que isso. Para resolver isto temos três maneiras. Ou vendemos jogadores, ou somos mais bem sucedidos na UEFA trazendo receitas ou conseguimos receitas de merchandising. O Benfica não é mais vencedor porque não existe essa estrutura nem essa ambição. Obviamente o Benfica não se pode comparar com Manchester United ou Bayern, mas se compararmos com outros veremos que é possível fazer mais e melhor. Não me revejo neste modelo, que toma a sustentabilidade financeira como um fim em si mesmo e não um meio para o sucesso desportivo.""Quando há sucesso ele é o primeiro a aparecer e reclamar o sucesso. Quando não há, esconde-se. Escondeu-se atrás de Jesus na apresentação, agora esconde-se atrás de três diretores de comunicação que falam por ele.""Benfica tem um projeto eleitoral a dois anos ancorado num treinador, que será o meu treinador. Eu proponho umprojeto a longo prazo, com um diretor desportivo que escolha treinadores, reforce a área de dados, a prospeção internacional e que continue a saber formar. Temos de formar para jogar e não para despachar. Temos de ter mais critério nas aquisições. Para isso é preciso uma estrutura que falta ao Benfica. É preciso um equilíbrio entre sustentabilidade financeira e desportiva. No FC Porto perdeu-se isso, por exemplo. Não houve, à frente do clube, quem conseguisse esse equilíbrio e tem passado pelas dificuldades que se sabem.""Qual o seu projeto desportivo? Como é que vai concretizar ambição europeia que promete há anos e nunca conseguiu concretizar? Porque é que até hoje tem recusado esclarecer situações que aconteceram no clube, como a demissão do presidente da AG?"