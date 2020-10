Noronha Lopes volta a aceitar mudar programa para debater com Vieira

Noronha Lopes voltou este sábado a disponibilizar-se para mudar o programa de campanha e debater amanhã com Luís Filipe Vieira em Abrantes, uma vez que o atual presidente do Benfica também estará amanhã naquela cidade.





"Faço exactamente o mesmo desafio que fiz ontem em Viseu para debater com ele. Se a Casa do Benfica de Abrantes quiser organizar um debate amanhã entre todos os candidatos, eu estarei aqui com muito gosto, mudo aquilo que tiver de mudar [na agenda] para estar aqui a debater com Luís Filipe Vieira", respondeu Noronha Lopes, ao ser desafiado por um sócio.