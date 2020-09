Noronha Lopes: «Waldschmidt não veio o ano passado porque não havia eleições»

João Noronha Lopes prosseguiu este sábado a campanha em Évora junto de benfiquistas. Num jantar de campanha, o candidato à presidência do Benfica nas eleições de outubro deixou uma crítica frontal a Luís Filipe Vieira sobre o homem do momento no futebol encarnado, após o bis na estreia em Famalicão.





"Waldschmidt podia ter vindo o ano passado. Não veio porque não havia eleições. Que Vieira não se esconda atrás de um treinador e de uma estrutura de comunicação", vincou o antigo vice-presidente das águias aos cerca de 200 sócios encarnados em Elvas, apelando à democracia plena no clube."Tem de haver democracia no Benfica, tem de haver debates na BTV. O Benfica é dos sócios. Caso seja eleito presidente, vou publicar um código de conduta porque quem trabalha no Benfica não basta parecer sério. Quero transparência!", exclamou Noronha Lopes, vincando que está em campanha "para ganhar". "Vamos ganhar as eleições porque estamos do lado bom da história!", atirou Noronha Lopes, propiciando um cântico no final da intervenção."Ou ganha o Noronha ou não ganha ninguém!", gritaram os apoiantes do antigo 'vice' na sala de Elvas, a plenos pulmões.O candidato à presidência do Benfica garantiu que não tema que a sua opinião não tenha impacto na opinião pública. "Se cada pessoa convencer duas pessoas a votar nesta candidatura, nós ganhamos as eleiçóes! A campanha começou agora. Eu ando na rua, não estou nos gabinetes", deixou claro Noronha Lopes, dedicando uma palavra especial a José Paixão, o 'homem da águia', e a e João Queimado, filho do antigo presidente Ferreira Queimado, ambos presente no jantar.Luís Mósca