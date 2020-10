Notícia Record: Lucas Veríssimo próximo de ser reforço do Benfica

O Benfica está muito próximo de garantir a contratação de Lucas Veríssimo. De acordo com a informação que Record conseguiu apurar, Luís Filipe Vieira está a negociar diretamente com Paulo Pitombeira, empresário do central, faltando acertar apenas alguns detalhes quanto ao contrato do jogador.





A transferência do central do Santos para a Luz irá custar aproximadamente seis milhões de euros aos cofres benfiquistas. Fonte próxima do processo, deu conta que o acordo entre os clubes já estará alcançado.