Notícia Record: Rúben Dias renova pelo Benfica

Rúben Dias renovou pelo Benfica e, sabe Record, o anúncio vai ser feito ainda esta sexta-feira nos meios oficiais do clube. Esta era uma das renovações mais aguardadas na Luz, pela importância do central na equipa e pela cobiça de que tem sido alvo. O processo já estava finalizado e hoje será formalizado.





Como o nosso jornal deu conta, com este novo vínculo Rúben Dias vê as condições salariais melhoradas. É a segunda renovação do internacional português em menos de ano e meio - em agosto de 2018 havia prolongado o vínculo até 2023.