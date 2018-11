Notícia Record: Rui Vitória não colocou o lugar à disposição

Futre revela que RV meteu lugar à disposição em reunião com Vieira Futre revela que RV meteu lugar à disposição em reunião com Vieira

O Benfica regressou esta quarta-feira a Lisboa depois da derrota pesada por 5-1 com o Bayern em Munique, resultado que pode antecipar uma mudança de treinador. Record pode adiantar que Rui Vitória não colocou o lugar à disposição. Esse cenário foi admitido já esta noite por Paulo Futre, mas fonte próxima do treinador garantiu ao nosso jornal o contrário. Para já, nenhuma decisão está tomada sobre o futuro de Rui Vitória.Na Alemanha logo após o jogo, Rui Vitória foi questionado sobre o seu futuro, frisando que isso não era o mais importante. "Eu estou a falar do jogo e isso é o que importa. Não nos apurámos para a Liga dos Campeões, estamos na Liga Europa, e é amadurecer e tranquilizar as ideias e preparar da melhor forma o próximo jogo", disse, frisando que o pensamento da equipa já estava virado para o Feirense.Esta quarta-feira, já passava das 17h30 quando o autocarro do Benfica deixou Figo Maduro rumo ao Estádio da Luz, de onde os jogadores e Rui Vitória seguiram depois para as suas casas nos respectivos carros.