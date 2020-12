Nova treinadora de futebol feminino do Benfica promete trabalho e rigor

A treinadora Filipa Patão afirmou este domingo que orientar a equipa principal de futebol do Benfica "é um sonho tornado realidade" e elegeu "o trabalho e o rigor" como as ferramentas básicas para alcançar o sucesso.

"Fiquei bastante surpresa e contente com este convite, era impossível recusar, foi um sonho tornado realidade", afirmou Filipa Patão, em declarações ao site do clube, pouco depois de ter sido anunciada como nova treinadora da equipa principal, substituindo Luís Andrade.

Filipa Patão, que era treinadora adjunta da equipa sénior, manifestou o desejo de criar "uma forma de jogar à Benfica", filosofia que considerou essencial para que "o projeto corra bem".

"Todo o benfiquista vive de vitórias, claro, mas queremos uma equipa a jogar à Benfica", afirmou, escolhendo a palavra coragem para definir o seu projeto: "Coragem de ser diferente, coragem de deixar marca, coragem querer ser especial".

Filipa Patão, de 31 anos, vai iniciar funções na terça-feira, com treinos bidiários, e terá como adjuntos Tiago Carmo, André Vale e Marco Sousa, e Pedro Espinha como técnico de guarda-redes.

Antiga defesa centra, Filipa Patão foi internacional por Portugal, tendo representado o 1.º Dezembro, o Clube de Futebol Benfica, e o Estoril-Praia equipas ao serviço das quais conquistou sete campeonatos, seis Taças de Portugal e uma Supertaça.

Enquanto treinadora, Filipa Patão tem um percurso de 13 anos, nas escolas de futebol do Benfica, em equipas de formação e competição.

No sábado, o Benfica anunciou a saída de Luís Andrade, que comandou a equipa no último ano e meio, tendo vencido a Supertaça em 2019.

O Benfica ocupa a segunda posição da Zona Sul do campeonato, a três pontos do Sporting, com quem sofreu a única derrota a nível interno.