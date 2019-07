Nova vitória do Benfica pode ditar conquista da International Champions Cup

A uma jornada do fim da International Champions Cup, o Benfica está em posição privilegiada para vencer a competição. Os encarnados somam 6 pontos e apenas são superados pelo Arsenal, com 7, mas que já disputou os três jogos. Uma nova vitória na última ronda, sobre o AC Milan, pode valer a conquista da prova para a águia, o que seria a primeira vez no seu historial.





As contas só serão possíveis no final, porque se houver equipas em igualdade pontual será necessário recorrer aos critérios de desempate. Além das águias, o Manchester United soma igualmente por vitórias os jogos disputados e também defronta os italianos na sua derradeira jornada. Contudo, há ainda vários clubes com aspirações.