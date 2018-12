Nove mudanças no onze do Benfica para o jogo com o Sp. Braga

Rui Vitória deverá apresentar hoje, frente ao Sp. Braga, a mesma equipa que derrotou o Marítimo, por 1-0, na Madeira, o que significa que, relativamente ao onze que jogou em Montalegre, apenas Jardel e Zivkovic vão manter-se.

Desta forma, a defesa recupera, além de Odysseas Vlachodimos, os outros três habituais titulares: André Almeida no lado direito, Grimaldo à esquerda e Rúben Dias no eixo, precisamente com Jardel, titular na Taça de Portugal.

No meio-campo, Fejsa, Pizzi e Gedson também estão de regresso à equipa, sendo que, nas alas, Cervi, que foi titular na Madeira face à ausência de Rafa, junta-se a Zivkovic, que cumpriu 72 minutos em Montalegre.

Na frente, Jonas regressa ao onze com o objetivo de tentar marcar no sexto jogo consecutivo no campeonato. Recorde-se que o goleador faturou frente a Moreirense, Tondela, Feirense, V. Setúbal e Marítimo.