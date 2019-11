Novo relvado da Luz estreado hoje

O novo relvado do Estádio da Luz recebe hoje o primeiro jogo. Os encarnados aproveitaram o longo período em que não jogaram em casa para substituir o tapete.

O antigo relvado motivou queixas, não só de Bruno Lage, como de jogadores do Lyon, tendo estado na origem das lesões de Chiquinho e Rafa, entre outros. Depois do jogo com o Rio Ave, no passado dia 2, o Benfica avançou para a mudança do relvado, já testado em treino pelo plantel.