Novo relvado da Luz já foi integralmente colocado

As imagens do novo relvado do Estádio da Luz As imagens do novo relvado do Estádio da Luz

A carregar o vídeo ...

O novo relvado do Estádio da Luz foi esta terça-feira integralmente colocado, faltando agora haver o respetivo 'enraízamento' que deverá acontecer até ao próximo jogo em casa do Benfica agendado para 30 de novembro, frente ao Marítimo.O tapete verde da Luz foi importado da Holanda, tal como Record noticiou , e começou a ser colocado há exatamente uma semana, a 6 de novembro.Recorde-se que o estado do relvado motivou várias críticas, inclusivamente do treinador Bruno Lage