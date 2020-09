Nuno Félix assina contrato profissional com o Benfica

O Benfica segurou o médio Nuno Félix. O jovem futebolista, de 16 anos, assinou contrato profissional com o clube da Luz, informaram esta sexta-feira os encarnados.



Nuno Félix chegou ao Seixal em 2016, oriundo do Centro de Formação e Treino do Algarve, tendo na última temporada alinhado pelos "juvenis B, perfazendo um total de 18 jogos e seis golos", o jovem médio "participou ainda numa partida dos juvenis A", sublinha o Benfica no seu site.





Nuno Félix vai agora para a sua sexta temporada ao serviço do Benfica.