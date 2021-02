Nuno Gomes: «Adorava que David Luiz voltasse ao Benfica»

Nuno Gomes não esconde o desejo de voltar a ver David Luiz no Benfica. Numa entrevista à página 'Goal', o antigo avançado do clube da Luz confessou estar expectante quanto ao regresso do defesa central brasileiro, com quem partilhou o balneário dos encarnados entre 2006/07 e 2009/10.





"Vamos ver o que acontece. Lembro-me que quando saiu do Benfica estava muito bem adaptado a Portugal, quer dentro quer fora do campo. Já era como um português no seu modo de vida e cultura. Na altura até lhe custou um pouco sair, porque estava ambientado, mas a verdade é que não podia recusar a oferta que recebeu. Mas ele sempre disse que queria voltar. Não sei se vai ser possível ou não, mas adorava que isso acontecesse", afirmou Nuno Gomes, recordando os primeiros tempos de David Luiz no Benfica, ele que chegou no início de 2007 por empréstimo dos brasileiros do Vitória."Era uma pessoa muito tímida, mas depois integrou-se muito bem. Era muito humilde, queria aprender com seus treinadores, queria aprender com colegas mais velhos e estou muito orgulhoso de poder dizer que sou um grande amigo dele e da sua família, porque ele é uma pessoa incrível. O David trabalhou muito para se tornar no jogador que é. Acredito que talvez um dia ele possa regressar e terminar a carreira aqui no Benfica", concluiu o antigo internacional português.David Luiz, de 33 anos, termina contrato com o Arsenal no final da presente temporada e confirmou recentemente, numa entrevista a Record, que