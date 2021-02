Nuno Gomes confia em Darwin: «É grande, forte e pode causar problemas ao Arsenal»

Antigo jogador e dirigente do Benfica, Nuno Gomes falou esta quinta-feira à imprensa inglesa a propósito da eliminatória entre águias e Arsenal na Liga Europa. Ao 'Daily Mirror', Nuno Gomes assumiu que a época não tem corrido bem, mas deixa claro que na Luz moram jogadores capazes de dar a volta por cima.





"Não podemos negar que tem sido uma temporada desapontante do Benfica. A equipa perdeu na Taça da Liga e na Supertaça e a direção e equipa técnica não podem estar contentes com as performances até agora. Mas um clube como o Benfica tem sempre grandes jogadores e se tens grandes jogadores sabes que podes sempre dar a volta às coisas. É o mesmo em relação ao Arsenal: estão a ter uma má época, mas têm de ser sempre considerados favoritos a ganhar a prova pela sua história", começou por apontar, ao 'Daily Mirror'.Em seguida, atendendo ao desafio dos ingleses, Nuno Gomes os principais perigos das águias. "Temos jogadores com imensa experiência de Premier League, como o Jan Vertonghen, Nicolas Otamendi ou o Adel Taraabt. E na frente temos o Darwin Nuñéz, do Uruguai. Não tem jogado no seu melhor, mas é grande, forte e pode causar problemas ao Arsenal. Espero!", atirou Nuno Gomes, que a finalizar não quis apontar um vencedor para o jogo. "Sem adeptos nas bancadas, sendo em terreno neutro, nenhuma equipa terá vantagem. Será equilibrado".