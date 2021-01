Nuno Gomes e os reforços na Roma: «Tiago Pinto pode ter jogadores do Benfica em consideração»

Nuno Gomes conhece bem Tiago Pinto, o Benfica e também a realidade italiana. O antigo avançado das águias mas também da Fiorentina foi convidado a analisar o impacto do agora diretor-geral da Roma no novo clube assim como a abordar possíveis negócios entre os dois emblemas. Sobre as águias, levantou a possibilidade de Nuno Tavares rumar à capital transalpina, um jogador que vai sendo cogitado em Itália.





"Não sei, com certeza ele conhece todos os jogadores do Benfica muito bem e penso que se houver necessidade de haver reforços na Roma, acredito que pode ter os jogadores do Benfica em consideração. Um deles é Nuno Tavares, que está muito bem a lateral-esquerdo. Há muitos bons jovens jogadores na formação do Benfica", enalteceu em entrevista ao 'Corriere dello Sport'.O também antigo diretor do Benfica Campus explicou o posicionamento de Tiago Pinto nos tempos da Luz. "Não sei exatamente que papel o Tiago vai ter em Roma, entendo sim que ele também será um diretor-geral com funções no mercado. Aqui no Benfica colaborou com o Rui Costa, que tratava mais do mercado de transferências enquanto o Tiago tratou mais do dia-a-dia da equipa, mas sempre trabalharam juntos", esclareceu o ex-internacional português, de 44 anos, passando a caraterizar alguém que "é o primeiro a chegar e o último a sair"."É a primeira experiência dele no estrangeiro, a Roma é um desafio difícil, dependerá da filosofia e da linha de gestão do clube [quanto ao mercado]. No Benfica, trabalhou muito com os jovens pois no passado recente o clube não tinha a força económica para lutar com os melhores clubes europeus. Ampliou o setor do scouting à procura de jovens talentos capazes de ganhar no Benfica e ao mesmo tempo ser um valor económico para o clube", sublinhou Nuno Gomes.