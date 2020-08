Nuno Gomes: «Florentino Luís está pronto para jogar ao nível do Milan»

Florentino Luís há muito que é apontado como sendo alvo do AC Milan e na opinião de Nuno Gomes está mais do que pronto para dar o salto à Serie A. Em declarações ao Calciomercato, o antigo avançado das águias elogiou a classe do jovem médio e considerou que, apesar da sua juventude, pode atuar ao nível do conjunto milanês.





"Na minha opinião, ele está mais do que pronto para jogar ao nível do Milan. Este foi o seu segundo ano na equipa principal. Tem imensos jogos nas seleções jovens e esta época atuou em bastante partidas nos primeiros. Creio que está pronto a jogar ao mais alto nível. Joga à frente da defesa, e mesmo que não capte a atenção em campo, quase todas as suas ações são bem feitas. Sabe ver as jogadas e defensivamente sabe como cobrir os espaços muito bem. Mesmo sendo jovem, está pronto", considerou o ex-jogador e dirigente do Benfica.Na mesma entrevista, Nuno Gomes não hesitou em apontar outros jovens à Serie A. "Neste momento há imensos talentos em Portugal. O Tomás Esteves e o Fábio Silva, do FC Porto, são muito fortes. No Benfica posso destacar o Tomás Tavares, Tiago Dantas ou o Gonçalo Ramos, que já se estreou e marcou dois golos em 8 minutos. E não posso esquecer o Trincão, que tem um grande futuro pela frente".