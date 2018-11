Nuno Gomes indica Gedson e João Félix ao Nápoles

Nuno Gomes falou à rádio Marte onde foi questionado sobre a atualidade do Nápoles. Conhecedor do futebol italiano, o antigo avançado do Benfica indicou mesmo alguns jogadores que poderiam ser do agrado dos transalpinos."O Nápoles tem estado forte nos últimos anos, com ótimos jogadores e um projeto que funciona bem. É verdade que falta o título mas esse objetivo está ao alcance do clube. Um jogador do Benfica perfeito para o Nápoles? Temos jovens com talento a chegar à primeira equipa: Gedson, João Félix... Estão nos sub-21, serão grandes jogadores. Também há um croata muito interessante, Krovinovic. Esteve lesionado mas vão ouvir falar dele", referiu o português.O antigo avançado foi ainda questionado sobre Grimaldo e se este pode continuar a carreira em Itália: "É um lateral moderno, ofensivamente fortíssimo, ainda que de baixa estatura. Tem inteligência nos pés. Se vai para a Juventus? Também se fala da Alemanha".André Almeida, que está nas cogitações dos napolitanos, também foi tema de conversa: "Começou por ser médio, mas já joga a lateral há uns anos. Teria lugar em qualquer equipa".