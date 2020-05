Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nuno Gomes nega bullying do 'Bicho': «Ele gostava era muito de falar durante os jogos» Antigo avançado do Benfica recebeu questão do ex-defesa-central do FC Porto, no programa '5 para a Meia-Noite'





• Foto: Paulo Calado / Record