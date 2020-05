Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nuno Gomes sublinha competência no título de 2004/05: «Foi um campeonato gerido com pinças» "Foi aí que as pessoas que lideravam o clube perceberam que estavam no caminho certo", considera o antigo internacional





• Foto: Manuel Araújo