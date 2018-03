Depois de dar nas vistas nos escalões de formação do Alverca, Rafa chegou ao Feirense em 2011 e, depois de realizar os primeiros treinos de captação, recebeu o 'ok' de... Nuno Manta Santos. Pois é caro leitor, foi mesmo o atual treinador do emblema da Feira o responsável pela entrada do extremo nos quadros do clube.No próximo sábado, vão estar frente a frente, cada um deles a defender as cores do clube que representa, mas o reencontro não deixará de trazer algumas emoções a ambos.Recorde-se, em 2011/12, Nuno Manta Santos era o treinador-adjunto da equipa de sub-19 do Feirense, tendo, por isso, orientado o extremo durante toda essa campanha da equipa. A passagem para a formação sénior aconteceu na temporada imediatamente a seguir, na qual Rafa foi orientado por Henrique Nunes.

Autor: Pedro Ponte