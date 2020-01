Nuno Santos: «Ambição de voltar a casa mais forte!»

Nuno Santos viu esta quarta-feira oficializada a cedência por empréstimo ao Moreirense até ao final da época. O médio português, de 20 anos, aproveitou a ocasião para se despedir dos adeptos encarnados com quem conviveu nos últimos oito anos.





"Chegou a altura de abraçar um novo desafio profissional com a ambição de voltar a casa mais forte! Estou preparado para mais uma etapa na minha carreira.Agradeço a todos os que me acompanharam ao longo destes oito anos ao serviço do Benfica, onde cresci como jogador e como homem. Ao staff, aos colegas e a todos os adeptos, vemo-nos em breve!", vincou o agora jogador dos cónegos.