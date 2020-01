Benfica empresta Nuno Santos no Moreirense

O Benfica oficializou o empréstimo de Nuno Santos até ao final da temporada ao Moreirense. O médio português de 20 anos era o capitão da equipa orientada por Renato Paiva na 2ª Liga, competição onde contava 16 encontros até à data.





Esta será a primeira experiência do internacional português pelos escalões jovens no âmbito de primeiro escalão.Recorde-se que Nuno Santos chegou ao Benfica em 2012 proveniente do Boavista. Antes havia representado o FC Porto.