Nuno Tavares: «A nova posição foi aplicada em treino»

Nuno Tavares, defesa de 19 anos, estreou-se pelo Benfica no campeonato nacional, mas mantém os pés bem assentes na terra."Hoje estou cá eu, amanhã pode ser outro. Temos de estar prontos para tudo", mencionou e sobre se foi a melhor estreia possível, devido ao grande golo que apontou, acrescentou: "Não sei, talvez. Vamos ver."Já sobre a importância de trabalhar com jogadores mais velhos e com muitos anos de Benfica, Tavares afirmou: "São importantes, claro e é sempre bom poder ajudar a equipa."Quanto à adaptação a lateral direito, o jovem jogador referiu que é fruto do trabalho."Já me estou a habituar mais, mas ainda nada por demais. A nova posição foi aplicada em treino, com trabalho específico com o pé direito e, neste momento, sinto-me melhor", destacou.