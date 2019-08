Nuno Tavares ajudou Alex Telles a alongar

Corria o minuto 79 quando, com o jogo interrompido, Alex Telles passou por algumas dificuldades físicas, aparentemente relacionadas com o cansaço. Ciente do problema do colega de profissão, Nuno Tavares encaminhou-se para junto do lateral portista e auxiliou-o nos habituais alongamentos, que terão ajudado a aliviar a dor. Alex Telles agradeceu o gesto e os dois cumprimentaram-se.