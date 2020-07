Nuno Tavares arrisca presença na final da Taça de Portugal

Nuno Tavares está em dúvida para a final da Taça de Portugal agendada para sábado, diante do FC Porto. O lateral-esquerdo contraiu uma lesão muscular na perna esquerda e foi baixa de última hora para o dérbi com o Sporting, ontem disputado no Estádio da Luz.

Apesar de marcar presença na convocatória oficial alargada para o jogo com os leões, o defesa português, de 20 anos, quedou-se pela bancada e acrescenta uma dor de cabeça ao técnico Nélson Veríssimo.

Tudo porque também Alejandro Grimaldo é baixa confirmada até ao final da época face a uma lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo. Desde a baixa do espanhol, a escolha recaiu sobre Nuno Tavares que, frente ao Sporting, deu o lugar ao habitual lateral-direito Tomás Tavares do lado esquerdo.