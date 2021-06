Nuno Tavares continua no radar do Nápoles

O Nápoles continua no mercado à procura de soluções para reforçar o setor defensivo e o nome de Nuno Tavares continua a ser um dos mais falados na imprensa italiana. Segundo avança a 'Sky Sports Italia', o lateral do Benfica poderá ser um dos mais fortes candidatos a ocupar o lugar, apesar do clube estar à procura de um jogador com experiência na elite. Por outro lado, Tavares é visto como um jovem talentoso, que poderia ser desenvolvido pelo atual treinador dos napolitanos, Luciano Spalletti.





O lateral português, que esteve recentemente envolvido num vídeo polémico com um amigo, onde se ouve a frase "Aquele espanhol do car.... nunca mais se vai embora para o puto vingar" [referência a Grimaldo], pode ser um dos principais visados na porta de saída do Benfica, e poderia juntar-se ao também português Mário Rui no clube italiano.