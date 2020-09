Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nuno Tavares convence Jorge Jesus: lateral tem lugar no plantel do Benfica Técnico surpreendido com qualidades do jovem e acredita que este pode vir a ser um jogador de topo





EVOLUÇÃO. Nuno Tavares tem impressionado JJ

• Foto: Miguel Barreira