Nuno Tavares e Florentino em estreia

Num onze inicial com poucas (ou nenhuma) alterações em relação ao que arrancou a vitória no Jamor sobre o Belenenses SAD, haverá amanhã espaço para duas estreias absolutas em clássicos com o FC Porto: Nuno Tavares e Florentino.





O médio deu os primeiros passos na equipa principal das águias já na última época, tendo assinalado o primeiro jogo oficial na Liga contra o Nacional, a 10 de fevereiro último. Porém, no posterior clássico com os azuis e brancos no Dragão (24.ª jornada, a 2 de março), não saiu do banco, com Samaris a formar a dupla com Gabriel. Já o lateral-esquerdo (adaptado à direita) foi apenas lançado esta época, pelo que cumpre os seus primeiros minutos de ‘pressão’ nestas andanças.