Nuno Tavares e o primeiro jogo na Luz: «Senti-me em casa»

Nuno Tavares, jovem lateral-esquerdo que fez a assistência para o golo do Benfica frente ao Anderlecht, falou à BTV no dia em que renovou contrato com as águias , prometendo continuar a trabalhar para ter mais oportunidades na equipa de Bruno Lage."Simplesmente cruzei e esperei que fizessem golo. Nada de mais. Gostei da assistência, correu bem.""Especial, sente-se sempre aquele friozinho na barriga, qualquer jogador sente. Ainda por cima com a homenagem ao Jonas. Senti-me bem, senti-me em casa.""É sempre mais difícil, porque as coisas fazem-se com mais rapidez. Tem corrido bem, os treinos são intensos. Temos poucas semanas de trabalho mas já conheço o míster e é mais fácil transmitir-me as suas ideias. Só penso em continuar a trabalhar. Sou mais um a ajudar e seja o que Deus quiser."