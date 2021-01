Nuno Tavares entra na agenda do Nápoles

Há muito que o Nápoles tem os olhos postos no Benfica, nomeadamente por conta do interesse recorrente em Alex Grimaldo, mas agora de Itália chega uma nova informação... precisamente sobre um lateral esquerdo. É que, segundo adianta Gianluca di Marzio, os dirigentes napolitanos têm um novo lateral canhoto na mira, o jovem português Nuno Tavares, curiosamente o suplente de Grimaldo nas águias.





De acordo com a informação adiantada, Nuno Tavares é seguido com bastante atenção pelos responsáveis do Nápoles, que também têm debaixo de olho outro Nuno, no caso Nuno Mendes, do Sporting. Ainda assim, escreve o portal italiano, as elevadas exigências do leão tornam a possível contratação do canhoto como algo pouco provável. Na prática, Nuno Tavares é visto como uma opção 'low cost' para reforçar um setor no qual o titular é, como se sabe, o português Mário Rui.