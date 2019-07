Nuno Tavares: «Estou cá para jogar seja em que posição for»

Habituado a jogar a lateral esquerdo, Nuno Tavares tem atuado no lado direito nos últimos particulares do Benfica, mas não se importa. "Estou cá para jogar seja em que posição for", disse o jovem, de 19 anos, aos jornalistas, nos Estados Unidos, onde os encarnados se encontram em estágio.Nuno Tavares explicou ainda como está a lidar com essa mudança. "Tenho reagido bem. É uma posição que já conheço, só que trocando o pé. É sempre mais difícil por não jogar do lado do meu pé dominante, mas tenho-me adaptado bem", frisou, revelando o conselho que recebeu de Bruno Lage. "Ele diz-me para fazer tudo igual. Mas ainda tenho dificuldades em ver os apoios do lado direito. Ele tranquiliza-me", explicou.A adaptação deveu-se aos problemas físicos de André Almeida e à recuperação de Ebuehi, que passou uma época sem jogar por lesão. Assim, o jogador formado no Seixal pode ter a oportunidade de atuar na Supertaça frente ao Sporting como lateral direito, mas Nuno Tavares não dá o lugar como garantido nem a adaptação como definitiva. "Não me estou a afirmar do lado direito. Isto é a pré-época, nada se sabe ainda. Fiz dois jogos, mas não significa nada", ressalvou.No entanto, o lateral deixou a sua maior vontade bem vincada. "Espero ficar no plantel e estou a trabalhar para isso", ambicionou, sabendo que "cabe ao treinador decidir."