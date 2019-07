Nuno Tavares: «Foi especial pisar o relvado do Estádio da Luz»

Nuno Tavares, que esta quarta-feira fez a assistência para o golo do Benfica diante do Anderlecht, falou aos jornalistas na zona mista, admitindo que foi "especial" jogar na Luz, mas deixando o tema das escolhas para o treinador das águias."Não me cabe a mim, faço o meu trabalho, cabe ao míster Bruno Lage saber. "É sempre especial pisar o Estádio da Luz, ainda por cima com jogadores mais velhos, experientes. Foi especial", referiu o jovem jogador.Questionado uma vez mais sobre se espera impor-se no plantel, o jogador respondeu apenas: "Vou simplesmente fazer o meu trabalho".