Nuno Tavares na mira da Roma

Nuno Tavares foi ontem colocado na órbita da Roma. De acordo com o jornal italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, o lateral-esquerdo do Benfica é um desejo de José Mourinho, o sucessor do também português Paulo Fonseca. O defesa formado no Seixal, de 21 anos, é visto como alternativa a Bryan Reynolds, lateral-direito que esteve cedido pelo FC Dallas desde janeiro. Apesar de ser lateral-esquerdo, os italianos acreditam que pode adaptar-se à direita.

Segundo o mesmo diário, Tiago Pinto, ex-diretor geral do futebol do Benfica e atual diretor desportivo da Roma, está a trabalhar na transferência, avaliada em 7 M€. O jogador tem contrato até 2024 e uma cláusula de rescisão de 88 M€.