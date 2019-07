Nuno Tavares renova com o Benfica até 2024

Benfica aposta forte nestes 16 jovens



O Benfica anunciou a renovação de contrato com Nuno Tavares. Comoadiantou, as duas partes estavam já em negociações avançadas e, esta sexta-feira, foi oficializado o novo vínculo, até 2024, ficando o lateral-esquerdo com uma cláusula de 88 milhões de euros - à semelhança de Tiago Dantas.Aos 19 anos, o defesa está a realizar a pré-época com a equipa principal, tendo mesmo feito a assistência para o golo de Chiquinho diante do Anderlecht.