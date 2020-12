Nycole Raysla renova com o Benfica até 2026

A futebolista brasileira Nycole Raysla, de 20 anos, renovou até 2026 o contrato com o Benfica, anunciou esta sexta-feira o clube lisboeta, ao qual a avançada está vinculada desde 2019.

"Estou muito feliz por poder aumentar os meus dias aqui, a representar o Benfica. É uma honra muito grande. Estou feliz e focada em fazer o meu trabalho", afirmou a jogadores em declarações ao canal televisivo do clube, acrescentando: "Espero poder ajudar a equipa. Que consigamos atingir os nossos objetivos e trazer muitas alegrias para os adeptos".

Raysla, que se estreou recentemente pela seleção do Brasil, soma 30 jogos com a camisola do Benfica, tendo apontado 22 golos, entre os quais o tento decisivo frente ao Anderlecht (2-1), que garantiu a passagem da equipa aos 16 avos de final da Liga dos Campeões, fase na qual as 'encarnadas' foram eliminadas pelo Chelsea.